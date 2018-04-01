Опубликован официальный плакат Одесского Международного кинофестиваля

Официальный плакат девятого Одесского Международного кинофестиваля символизирует сочетание разных видов искусств, которым отведено место на форуме.

Фест запланирован на 13-21 июля этого года. Авторами постера является студия Braty, котрая разрабатывает имидж для ОМКФ уже четвертый год подряд.

С самого момента возникновения кинематограф объединяет в себе едва ли не все виды искусства. Одесский международный фестиваль также уже давно перестал быть исключительно кинематографическим событием, ведь он совмещает не только кино, а и многочисленные развлекательные, образовательные и арт-мероприятия.

Собирая киноманов не только из Украины, а и из-за рубежа, ОМКФ предлагает им насыщенную фестивальную программу: лучшие кинопремьеры со всех уголков мира, показы мировой классики под открытым небом на Потемкинской лестнице, которая превращается в грандиозный кинотеатр, самые громкие премьеры национальных фильмов, разнообразные арт-события, профессиональные мероприятия и самые яркие вечеринки сезона.

Сочетание разнообразных видов искусства через кино и сплочение вокруг них – именно такую идею воплотил арт-дуэт братьев-близнецов Ивана и Василия Костенко, основателей Braty Art Studio, которые стали авторами официального имиджа девятого ОМКФ.

«Кинофестиваль в этом особенный, уже девять лет Одесса погружается в кинематографический праздник, который длится девять дней. Постер для Омкф-2018 - это своеобразная аллюзия на фреску Микеланджело «сотворение Адама». Замысел Микеланджело – несовместимость человеческого и божественного, потому руки не касаются одна другой. Но у нас наоборот руки тесно переплетены, объединены, также как кино совмещает в себе все виды искусства и как кинофестиваль объединяет всех вокруг себя», - отмечают Иван и Василий Костенко.

Братья-близнецы Василий и Иван Костенко основали бренд Braty Art Studio в 2011 году. Уже четвертый год подряд они становятся авторами официального постера Одесского кинофестиваля. Свои работы тандем создает в технике коллажа, используя при этом фотографии, журнальные вырезки, акварели и прочие компоненты.