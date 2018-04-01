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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Все одесские первоклассники закреплены за конкретными учебными учреждениями города

Категория: Новости


Все одесские первоклассники закреплены за конкретными учебными учреждениями города

  Об этом рассказала журналистам директор департамента образования Алена Буйневич.

По ее словам, это сделано именно для того, чтобы всем детям, которые достигли школьного возраста были обеспечены места в первых классах и введена регистрация первоклассников.

Как особо отметила руководитель департамента, «…все дети школьного возраста, зарегистрированные на участке, закрепленном за конкретной школой, гарантированно будут туда зачислены!»

При этом «…для регистрации подойдет любой документ о проживании на данной территории, включая наем жилья. Однако в этом случае договор об аренде жилья должен быть заверен нотариально!»

Если в отдельных учебных учреждениях останутся свободные места, туда могут принимать детей из других микрорайонов. Правом приема в школы не по месту жительства гарантировано будут пользоваться только две категории учеников –те, чьи старшие братья или сестры уже проходят обучение в этих школах и дети преподавательского персонала учебных учреждений.



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