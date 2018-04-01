Реконструкция комплекса Воронцовского дворца проходит медленно

Как рассказал журналистам вице-мэр Петр Рябоконь, основная причина тому - отсутствие каких-либо планов и схем.

«Мы начинаем работать и только тогда узнаем, с чем нам пришлось столкнуться!» - отметил чиновник.

К тому же, по его словам, «…реконструкционные работы вообще каких-либо конкретных сроков не признают!»

Поскольку речь идет о памятнике культуры и архитектуры, то все вопросы реконструкции, вплоть до стройматериалов, согласуются аж на уровне Министерства культуры и на это так же требуется время!

Что же до конкретных временных интервалов, до конца года городские власти намерены привести в порядок бельведер и эти ограничиться. Затем будут готовиться проектные документы для реконструкции всего комплекса Воронцовского дворца.