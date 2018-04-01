Одессе удалось рассчитаться по долгам за коммунальные услуги

Как рассказала директор департамента финансов Светлана Бедрега, государство увеличило жилищно-коммунальной субвенции Одессе на семьдесят три миллиона гривен. Это позволило погасить имеющиеся старые долги, которые имелись на начало года, и те, что образовались в первом квартале.

В этом году мы уже получили реальными деньгами девяносто восемь миллионов, которые сразу были направлены на счета поставщиков услуг!»

Отметим, что по данным чиновника, объем годовой жилищно-коммунальной субвенции для Одессы составляет пятьсот одиннадцать миллионов гривен.