Разоблачена преступная группа по изготовлению поддельных документов - от паспорта до диплома доктора наук

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Днепровского управления столичной полиции, под процессуальным руководством Киевской местной прокураты № 4, разоблачили группу лиц по изготовлению и распространению поддельных документов.

Оперативники с киберполиции установили, что преступная группа действовала на протяжении последних пяти лет и состояла из шести киевлян в возрасте от 30 до 64 лет.

Злоумышленники наладили деятельность по изготовлению и продаже поддельных документов государственного образца. Среди них - дипломы об образовании, ID-карты, водительские права, свидетельства на право собственности, паспорта гражданина Украины, а также различные печати и штампы.

Так, для получения поддельного документа «заказчику» необходимо было зайти на соответствующий сайт и заполнить размещенную на нем анкету, указав документ, который необходимо изготовить. После этого клиенты платили стоимость услуги (от 300 до 800 долларов США в зависимости от сложности работы). Доставка заказов происходила по почте или курьером.

Для анонимизации своей деятельности и конспиративной связи как с заказчиками, так и между собой, злоумышленники использовали специально зарегистрированные аккаунты в мобильных приложениях и мессенджерах. Вход в них осуществлялся с использованием VPN-серверов.

26 апреля, правоохранители провели одновременно 12 санкционированных обысков по месту жительства и пребывания участников преступной группы.

По результатам обысков изъята компьютерная техника, с использованием которой осуществлялось администрирования веб-ресурсов, мобильные телефоны, банковские карты, печати различных организаций и учреждений. Также изъяты записные книжки и черновые записи, цифровые носители информации, бланки аттестатов, дипломов о высшем и неполное высшее образование, а также комплектующие части и принадлежности для их изготовления.

Кроме того, полицейские изъяли вещества, похожие на наркотические и устройство для отстрела резиновых пуль с патронами к нему.

Продолжается досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Решается вопрос о наличии в действиях лиц признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и 209 (Легализация (отмывание ) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК Украины.

Полицейские продолжают устанавливать все эпизоды деятельности этой преступной группы. Кроме того, правоохранители устанавливают лиц, пользующихся услугами злоумышленников и где именно использовались поддельные документы.