Одесса расширяет сотрудничество с Израилем

26 апреля 2018 года Одессу посетила делегация города Нацрат Илит (Государство Израиль). С одесской стороны во встрече приняли участие заместитель Одесского городского головы Петр Рябоконь и директор департамента экономического развития Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Израильскую сторону представили: мэр города Нацрат Илит г-н Ронен Плот, начальник отдела общественной интеграции городского муниципалитета г-жа Паула Лам Хаим, начальник отдела по трудоустройству муниципалитета г-н Леонид Шнайдер и директор промышленной зоны г-н Сергей Злотник.

Г-н Ронен Плот рассказал, что город Нацрат Илит расположен на севере Израиля, в 37 км от города-побратима Одессы – Хайфы, над древним городом Назарет.

«Наш город - молодой, но он развивается бурными темпами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Одессой», - отметил г-н Ронен Плот.

В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в области туризма, строительства и IT-технологий.

«Одессу и Израиль связывают давние отношения не только на дипломатическом уровне. Израильские предприниматели работают в нашем городе в сфере строительства, торговли, туризма и информационных технологий. И ваш визит подтверждает внимание к Одессе как городу с высоким инвестиционным потенциалом», - подвел итоги встречи вице-мэр Петр Рябоконь.

Справка

13 сентября 1992 года в Хайфе (Израиль) было заключено Соглашение об установлении побратимских связей с Одессой. 4 октября 2006 года состоялся визит в Одессу официальной делегации г. Рош-Ха’ан, в ходе которого было подписано соглашение между г. Рош-Ха’aн и Приморской районной администрацией Одесского городского совета о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.