В Одессе ограбили студентов

В Приморское отделение полиции в г. Одессе с обращением об ограблении обратились двое 19-летних студентов одного из местных учебных заведений.

Ребята сообщили, что во время отдыха в парке к ним неожиданно подошел незнакомец, толкнул и выхватил из рук IPhone, сумку с документами и деньгами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

С целью установления местонахождения и задержания грабителя работники полиции безотлагательно начали оперативно-розыскные мероприятия. По «горячим следам» им быстро удалось задержать преступника. Им оказался местный сверстник пострадавших. Во время задержания при нем обнаружили награбленное.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

По материалам пресс-службы ГУ НП в Одесской области.