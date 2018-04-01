 
Информация к новости
  • Просмотров: 151
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Одессе ограбили студентов

Категория: Новости

В Одессе ограбили студентов

  В Приморское отделение полиции в г. Одессе с обращением об ограблении обратились двое 19-летних студентов одного из местных учебных заведений.

Ребята сообщили, что во время отдыха в парке к ним неожиданно подошел незнакомец, толкнул и выхватил из рук IPhone, сумку с документами и деньгами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

С целью установления местонахождения и задержания грабителя работники полиции безотлагательно начали оперативно-розыскные мероприятия. По «горячим следам» им быстро удалось задержать преступника. Им оказался местный сверстник пострадавших. Во время задержания при нем обнаружили награбленное.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

По материалам пресс-службы ГУ НП в Одесской области.


Источник: Топор



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 