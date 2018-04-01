Одесский школьник в числе победителей Всеукраинского конкурса по IT-технологиям

Завершился Всеукраинский конкурс по IT-технологиям, графике и киберспорту ITalent. Конкурс проводился с целью выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, осуществляющих научный поиск в области новейших информационных технологий.

Одессу на конкурсе представил ученик 9-го класса Одесской общеобразовательной школы № 92 Артем Джемесюк.

После победы в первом (заочном) этапе Всеукраинского конкурса ITalent, Артем принял участие в финальном (очном) туре, который прошел в Киеве на базе образовательного пространства «ЦеХаб».

За представленную на конкурсе работу по разработке сайта социальной сети UkrSocial Артем Джемесюк награжден дипломом III степени.

Руководитель проекта - учитель информатики Одесской общеобразовательной школы № 92 Татьяна Степаненко.

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ITalent - это первый государственный IT-конкурс Всеукраинского масштаба, который проходил при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Соревнования призваны не только вызвать больший интерес молодежи к профессиональной ориентации, но и положить начало большим IT-ивентам в Украине среди учащейся молодежи.