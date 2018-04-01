Автодорожная служба завершила аварийный ремонт трассы Киев-Одесса

"Укравтодор" завершил аварийный ремонт трассы Киев-Одесса, сообщили в дорожном госагентстве.

"Сейчас по всей протяженности дороги М-05 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской областей ликвидированы ямы и обеспечен проезд. На наиболее разрушенных участках верхний слой дорожного покрытия полностью заново укладывался.

В ближайшие дни завершится ликвидация мелких ям пневмоструйным методом. На всей протяженности дороги наносится разметка", - сообщили в "Укравтодоре".

Работы по ликвидации ямочности были начаты 3 апреля и завершены менее, чем через месяц. Их выполнили за счет средств на эксплуатационное содержание дорог.

В "Укравтодоре" также обращают внимание, что основная причина плохого дорожного покрытия в том, что большинство участков дороги эксплуатируются со сверхнормативными сроками и уже давно требуют капитального ремонта.

В частности, потребность в средствах на проведение капитального ремонта на участке от Белой Церкви до Одессы составляет 16 млрд гривен.

Сейчас ведутся переговоры с ЕБРР и ЕИБ о предоставлении кредита на проведение капитального ремонта трассы М-05 на участке Белая Церковь - Умань (87-206 км) протяженностью 118,6 км.

Автодорога государственного значения М-05 Киев-Одесса входит в международный транспортный коридор европейского маршрута Е95 Хельсинки-Киев-Одесса-Димитровград-Александруполис и имеет общуют протяженность 504,6 километров. Трасса проходит через Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Николаевскую и Одесскую области. Это единственный в Украине коридор категории 1-Б на всей протяженности дороги.

Интенсивность движения на М-05 составляет от 10 тыс. до 48,5 тыс. автомобилей в сутки в Киевской области, в Черкасской области - от 10 тыс. до 16 тыс. автомобилей в сутки, в Одесской области - от 10 тыс. до 40 тыс. автомобилей в сутки.