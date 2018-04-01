В Одесской области до конца месяца сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает о чрезвычайной пожарной опасности (5 класса) на территории области 28-30 апреля.

Об этом сообщили сегодня, 27 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по данным синоптиков, на 28-30 апреля по Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

В субботу, 28 апреля, по Одессе прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер северный, днем южный 7-12 м/с. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днем — плюс 17-19, по области до 22 тепла.

29-30 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днем 18-23 тепла.

1 и 2 мая осадков не прогнозируется. Ночная температура воздуха составит 8-13 градусов тепла, днем — плюс 20-25 градусов.