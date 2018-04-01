Водная полиция Одесской области в действии!

С начала апреля в Украине вступил в силу запрет на лов рыбы. Причина - начало сезона нереста.

Водная полиция Одесской области вместе с другими подразделениями начали профилактические меры по предупреждению фактов браконьерства.

С начала отработки выявлено 25 фактов незаконной деятельности, а у нарушителей изъято около 2 тонн рыбы и других водных биоресурсов, а также приспособления для незаконного вылова, в том числе и оружие.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается в почти 700 000 гривен.

Особым «спросом» и интересом у браконьеров пользуется червонокнижна рыба.

Сегодня ночью водная полиция задержала очередных нарушителей. Мужчины «выбивали» севрюгу, это семейство осетровых, которая занесена в Красную книгу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.