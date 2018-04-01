В Суворовском районе трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

По информации диспетчерской слубы КП «Одесгорэлектротранс», ЧП произошло в районе Лузановки. Там трамвай сошел с рельсов из-за находившегося на полотне камня.

К сожалению, когда будет восстановлено движение на трамвайных маршрутах №1 и №7, пока неизвестно даже приблизительно.

По информации диспетчера, дело в том, что одна из пассажиров сошедшего с рельсов трамвая маршрута №1 пожаловалась на полученную травму. В связи с этим ее передали медикам.

А по действующим правилам, если в ДТП имеются пострадавшие, то ничего нельзя трогать до того времени, как на место прибудет следственная группа полиции и проведет необходимые действия. По словам диспетчера, полицию уже известили, теперь ждут, когда они приедут.

Однако до тех пор, пока полицейские не дадут «отмашку», трамвай на рельсы ставить не будут. А, следовательно, и движение трамваев не только №1, но и маршрута №7, который является одним из самых востребованных видов транспорта для жителей поселка Котовского, восстановлено не будет.