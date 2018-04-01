Лидер КНДР и президент Южной Кореи договорились об официальном прекращении Корейской войны

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Джэин договорились об официальном прекращении Корейской войны, начавшейся ещё в 1950 году и продолжавшейся в горячей форме до 1953 года.

Мирное соглашение, по словам глав двух государств, подпишут до конца 2018 года.

Решение приняли во время исторического саммита, во время которого лидер Северной Кореи впервые посетил территорию соседской страны. На пресс-конференции после саммита Ким и Мун пожали руки и обнялись.

Согласно заявлению двух лидеров, мирный план будет включать в себя договор о полном ядерном разоружении Корейского полуострова.

С 1953 года КНДР и Республика Корея продолжали находиться в состоянии войны, причём Северная Корея официально не признавала Южную в качестве самостоятельной страны и считала её оккупированной территорией. При этом руководство обоих этих государств признавало, что демаркационная 38-я параллель является не границей, а лишь административной линией.

Причиной войны на Корейском полуострове стал конфликт двумя политическими системами, образовавшимися на территории бывшей японской провинции после Второй мировой войны. Северная часть некогда единой Кореи находилась под политическим контролем и фактическим влиянием Советского союза, а южная часть — под контролем США.