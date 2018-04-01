Президент Украины навестил Одесскую область

Президент Украины Петр Порошенко накануне Дня пограничника, который впервые будет отмечаться 30 апреля, побывал в отделе пограничной службы "Кодыма" Подольского отряда Одесской области, где вручил 12 лучшим пограничникам Южного регионального управления государственные награды. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Вручив награды, П.Порошенко поблагодарил украинских пограничников за добросовестную службу и вместе с присутствующими почтил память погибших минутой молчания.

"Почему я большое внимание уделяю пограничникам? Потому что они первыми защищают государство, жертвуя жизнью", – отметил президент.

В общем решениями главы государства отмечено более 20 пограничников, среди которых пограничнику Евгению Пикусу присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Находясь в пограничном подразделении, глава государства осмотрел места несения службы, образцы техники, используемой в охране границы, ознакомился с бытовыми условиями сотрудников.

"Пограничники существенно развились за последние четыре года. Это касается и оснащения, и сотрудничества с международными партнерами, и бюджетного финансирования", – отметил П.Порошенко.

Отметим, что военнослужащие отдела "Кодыма", который был недавно обновлен и модернизирован, охраняют участок государственной границы с Молдовой протяженностью более 30 км. Кроме того, на участке подразделения функционирует межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Алексеевка" и один местный пункт пропуска.

Особенностью этого отдела является то, что охрана госграницы осуществляется на Приднестровском сегменте и требует особого постоянного внимания и контроля. В рамках модернизации охраны госграницы для повышения уровня реагирования на потенциальные угрозы на границе на участке отдела развернуто два отделения инспекторов пограничной службы. Также продолжаются мероприятия и по развертыванию отделений инспекторов пограничной службы.

Создание дополнительных пограничных подразделений на этом направлении позволит пограничникам усовершенствовать систему охраны, повысить надежность и увеличить плотность охраны государственной границы. Кроме того, условия сегодняшнего дня требуют от охранников границы постоянной готовности и нестандартных подходов для предотвращения возможных правонарушений.