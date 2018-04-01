Жители Татарбунарского района провели мирную акцию протеста на трассе «Одесса-Рени»

26 апреля т.г., жители Татарбунарского района провели мирную акцию протеста и временно перекрыли трассу международного значения М-15 «Одесса-Рени».

В течении часа протестующие ходили по пешеходному переходу, не давая автомобильному транспорту двигаться по трассе.

По словам протестующих, выйти на предупредительную акцию протеста их вынудило неудовлетворительное состояние дорог местного значения.

Жители района требуют от местных властей и руководства области обратить внимание на существующую проблему.