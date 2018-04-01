Руководитель фискальной службы Одесчины Глеб Милютин провел встречу с представителями бизнеса и общественности

В обсуждении вопросов взаимодействия налогоплательщиков с территориальными органами фискальной службы в Одесской области также приняли участие первый заместитель начальника Одесской таможни ГФС Сергей Мартынов и заместитель начальника управления - начальник отдела налогового сопровождения предприятий оптовой и розничной торговли Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Ирина Абрамова.
В начале мероприятия Глеб Милютин проинформировал о результатах рассмотрения поднятых в ходе прошлой встречи вопросов относительно контрольно-проверочной работы и системы мониторинга оценки рисков во время регистрации налоговых накладных.
В рамках налогового блока встречи начальник фискальной службы региона напомнил, что 2 мая 2018 года истекает предельный срок представления декларации гражданами об имущественном состоянии и доходах за 2017 год.
Руководитель также проинформировал о возможности использования разработанных Главным управлением ГФС в Одесской области мобильных приложений «Легальный Акциз», который позволяет гражданам сообщить о реализации алкоголя и табака без лицензий, или же без марок акцизного налога, и «Legal Work».
Мобильное приложение «Legal Work» призвано обнаруживать факты нарушения работодателями законодательства о труде и при выплате заработной платы.
В рамках встречи участники также получили консультационную помощь по проблемным вопросам, которые возникают во время остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректирования в Едином реестре налоговых накладных.