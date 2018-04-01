Руководитель фискальной службы Одесчины Глеб Милютин провел встречу с представителями бизнеса и общественности

В обсуждении вопросов взаимодействия налогоплательщиков с территориальными органами фискальной службы в Одесской области также приняли участие первый заместитель начальника Одесской таможни ГФС Сергей Мартынов и заместитель начальника управления - начальник отдела налогового сопровождения предприятий оптовой и розничной торговли Одесского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Ирина Абрамова.

В начале мероприятия Глеб Милютин проинформировал о результатах рассмотрения поднятых в ходе прошлой встречи вопросов относительно контрольно-проверочной работы и системы мониторинга оценки рисков во время регистрации налоговых накладных.

Как мы и договаривались, Главным управлением ГФС в Одесской области возобновлена практика проведения тематических встреч для налогоплательщиков по вопросам СМКОР. Такие встречи будут проводиться, пока в этом есть необходимость у плательщиков НДС. Благодаря практике проведения встреч, с начала работы нового механизма СМКОР, по Одесской области остановлено меньше одной десятой процента (0,09 %) от общего количества налоговых накладных. Это вдвое меньше, чем в целом по Украине (0,16 %).

— сообщил Глеб Милютин.

В рамках налогового блока встречи начальник фискальной службы региона напомнил, что 2 мая 2018 года истекает предельный срок представления декларации гражданами об имущественном состоянии и доходах за 2017 год.

Осталось очень мало времени, поэтому не оставляйте на последний день представление декларации - обращайтесь в Центры обслуживания плательщиков, где специалисты предоставят необходимую консультационную помощь», - сказал Глеб Милютин, обращаясь к участникам встречи.

Руководитель также проинформировал о возможности использования разработанных Главным управлением ГФС в Одесской области мобильных приложений «Легальный Акциз», который позволяет гражданам сообщить о реализации алкоголя и табака без лицензий, или же без марок акцизного налога, и «Legal Work».

Мобильное приложение «Legal Work» призвано обнаруживать факты нарушения работодателями законодательства о труде и при выплате заработной платы.

Одесская область уже второй год подряд является лидером в Украине относительно легализации наемных работников. С начала текущего года в области выявлено 1350 работников без официального трудоустройства. При проведении контрольных мероприятий установлено два факта, когда рабочие были не оформлены в течение двух, а то и трех лет. Мы это установили, доказали и передали материалы в правоохранительные органы. Это позорное явление, которому сегодня не должно быть места. Это моя принципиальная позиция.

— подчеркнул Глеб Милютин.

В рамках встречи участники также получили консультационную помощь по проблемным вопросам, которые возникают во время остановки регистрации налоговых накладных/расчетов корректирования в Едином реестре налоговых накладных.