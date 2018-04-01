В Одессе есть необходимый запас вакцин от всех основных заболеваний

По информации мэрии, в медицинских учреждениях Одессы имеется запас вакцин от всех заболеваний, которые внесены в государственный реестр обязательной вакцинации.

В частности, есть запас из семнадцати тысяч вакцин БЦЖ, пятнадцати тысяч вакцин АКДС, двадцать четыре тысячи вакцин от гепатита «В» и почти три с половиной тысячи вакцин от кори.

По мнению медиков, этого в целом достаточно, однако, что касается вакцины от кори, то в ближайшие дни их запас в Одессе будет существенно пополнен.