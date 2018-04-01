Снова «пьяная» езда привела к ДТП

К счастью, на сей раз обошлось без жертв и пострадавших. На улице Китобойной автомобиль «Toyota» на полной скорости врезался в припаркованный «Volkswagen».,

По информации Патрульной полиции, удар был такой силы, что «Volkswagen» просто «впечатало» в придорожное ограждение. К счастью, обошлось без пострадавших.

При проведении расследования выяснилось, что виновник ДТП двадцати девяти летний водитель «Toyota» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении его составлен соответствующий административный протокол.

Поэтому виновника столкновения ожидают, помимо расходов по приведению в порядок пострадавших автомобилей, еще и штраф в размере десяти тысяч гривен и годовое лишение прав.