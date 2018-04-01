Удивительный синтез классической и джазовой музыки в Одесской филармонии АНОНС

Концерт «Global Jazz Day ЮНЕСКО» состоится в Большом зале Одесской филармония 30 апреля в 19:00.

В масштабном проекте участвуют 65 музыкантов.

В этом году на концерте будет представлен удивительный синтез музыки в программе «Джаз и Классика». Выдающиеся мастера академической и джазовой музыки — симфонический оркестр и биг–бенд, хор, солисты, струнный квартет и джазовое трио — выступят в жанрах концерта, мессы, камерной музыки. Но на этот раз музыканты во фраках и при бабочках будут свинговать и импровизировать.

Впервые будет исполнен концерт композитора Николая Капустина для фортепиано с оркестром в сопровождении объединённого филармонического и джазового оркестров под управлением Игоря Шаврука и Николая Голощапова. У рояля Анастасия Краснобаева. Струнный квартет «Гармония мира» — ансамбль превосходных мастеров от барокко до современной музыки — исполнит джазовые фантазии на темы Ричарда Роджерса, Джерома Керна, Эрролла Гарнера, Джимми Макхью, Антонио Жобима.

Хор Юрия Кучуривского и солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Юлия Ворох совместно с трио маэстро Петухова представят фрагменты джазовой мессы «Mass in Blue» английского современного автора Уилла Тодда. Алексей Петухов и вокалистка Екатерина Кравченко впервые выступят с симфоническим оркестром Игоря Шаврука.

Особый акцент в джазовом марафоне будет сделан на выступлении Рэйчел Териен (США) с трио Алексея Петухова. Леди, играющая на трубе, расширит наши представления о роли женщин–импровизаторов в современном джазе.

Ведущая «Леди Джаз» Одессы — Елена Шевченко. Продюсер проекта — Михаил Фрейдлин.