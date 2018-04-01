На Куликовом поле состоялся смотр полицейских и нацгвардейцев

В них приняли участие все спецподразделения полиции – «Корд», кинологи, и даже новые подразделения пловцов «Дельфины» и специалистов по действиям в подземных коммуникациях – «Мангусты».

Смотр принимали руководитель ГУНП Дмитрий Головин и губернатор области Максим Cтепанов. Как отметил губернатор, принимая во внимания события четырехлетней давности, «одесситов и гостей города прежде всего интересует, будет ли в Одессе мир, будут ли в безопасности они сами и их близкие. Глядя на вас, я уверен, что второго, девятого мая и во все остальные дни порядок и безопасность будут обеспечены».

Отметим, что, по словам руководителя ГУНП Дмитрия Головина, с 28 апреля правопорядок в городе обеспечивают 2,3 тысяч сотрудников, а 1,2, 8 и 9 мая их число будет увеличено до 2,5 тысяч.

При этом патрулироваться будут не только городские улицы, но и подъезды к городу.