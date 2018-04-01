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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Введение в эксплуатацию паромной переправы через Дунай вновь откладывается

Категория: Новости


Введение в эксплуатацию паромной переправы через Дунай вновь откладывается

На сей раз - на осень… Такую информацию сообщило руководство одесской таможни.

По словам ее руководителя Александра Власова, «открытие данной переправы сократит расстояние транспортных перевозок более, чем на двести километров, а сроки оформления грузов – на десять и более часов».

Отметим, что строительство паромной переправы «Орловка-Исакча» обсуждалось с начала двухтысячных годов, а реально началось с 2015 года.

Однако ввод ее в эксплуатацию переносился уже неоднократно. В последний раз ее обещали запустить нынешней весной.



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