Введение в эксплуатацию паромной переправы через Дунай вновь откладывается

Автор: Александр Михайлов «Слово»
На сей раз - на осень… Такую информацию сообщило руководство одесской таможни.
По словам ее руководителя Александра Власова, «открытие данной переправы сократит расстояние транспортных перевозок более, чем на двести километров, а сроки оформления грузов – на десять и более часов».
Отметим, что строительство паромной переправы «Орловка-Исакча» обсуждалось с начала двухтысячных годов, а реально началось с 2015 года.
Однако ввод ее в эксплуатацию переносился уже неоднократно. В последний раз ее обещали запустить нынешней весной.