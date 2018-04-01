 
Информация к новости
  • Просмотров: 304
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Спецслужбы просят помощи населения

Категория: Новости


Спецслужбы просят помощи населения

В преддверье майских праздников пресс-служба СБУ распространила обращение к населению.

В нем для противодействия возможных терактов и других общественно опасных действий просят жителей региона «…обращать внимание на людей, которые проявляют повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам и объектам жизнеобеспечения, а также к помещениям органов власти»

Также жителей просят обращать внимание на подозрительные оставленные без присмотра сумки и пакеты.

При этом граждан настоятельно просят не предпринимать самостоятельных действий, а незамедлительно сообщать об увиденном (и услышанном) по телефону горячей линии СБУ 725-33-23. 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 