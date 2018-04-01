Спецслужбы просят помощи населения

В преддверье майских праздников пресс-служба СБУ распространила обращение к населению.

В нем для противодействия возможных терактов и других общественно опасных действий просят жителей региона «…обращать внимание на людей, которые проявляют повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам и объектам жизнеобеспечения, а также к помещениям органов власти»

Также жителей просят обращать внимание на подозрительные оставленные без присмотра сумки и пакеты.

При этом граждан настоятельно просят не предпринимать самостоятельных действий, а незамедлительно сообщать об увиденном (и услышанном) по телефону горячей линии СБУ 725-33-23.