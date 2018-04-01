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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области задержали «скупщика голосов»

Категория: Новости


В Одесской области задержали «скупщика голосов»

Инцидент произошел накануне в Килие. Там накануне выборов в совет объединенной территориальной громады полицейские задержали мужчину, который буквально ходил по домам и предлагал за «правильное голосование» по 200 гривен.

По информации ИА «Бессарабия-Информ», так он собирал голоса за кандидата от ВО «Батькивщина».

По неофициальным данным, полицию вызвали люди, которых этот «агитатор» пытался подкупить.

Теперь, по данным издания, решается вопрос о возбуждении уголовного производства по части 4 статьи 160 УК Украины (подкуп избирателей).  В результате виновные имеют реальные шансы провести в местах «не столь отдаленных» до семи лет.



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