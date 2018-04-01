75-летие дивизии СС "Галичина" торжественно отметили во Львове

Во Львове прошел марш в честь 75-летия дивизии СС "Галичина"

По разным данным, в марше приняли участие от нескольких сотен до почти тысячи человек, сообщает ZAXID.NET.

По словам одного из организаторов марша Святослава Сирого, в марше приняли участие представители добровольческих батальонов "Азов", ДУК "ПС", батальона "ОУН", батальона "Карпатская Сечь", батальона "Айдар", а также ряда общественных организаций. Он добавил, что считает этот день одним из дней украинского добровольца и днем памяти о галицкой, украинской рыцарской военной традиции.

Участники марша прошли от памятника Степану Бандере по центральным улицам города к памятнику Тарасу Шевченко. Они несли перед собой баннер «Не погаснет пламя славы». Они скандировали лозунги «СС « Галичина »- дивизия героев» «Берегись чужак, здесь хозяин украинец», «Шухевич, Бандера - герои Украины», «Украина превыше всего».

За соблюдением порядка наблюдала полиция. После марша на площади возле памятника Бандере состоялся концерт гурта «Кому Вниз».

Само празднование даты основания дивизии "Галичина" вызывает дискуссии в украинском обществе. В частности, проведение мероприятия раскритиковал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Годовщина создания ваффен-СС дивизии "Галичина" - не праздник для украинцев. В немецкой и советских армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково - как пушечное мясо", - написал он в Facebook.

Напомним, дивизия "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года. Она состояла преимущественно из украинских добровольцев, проживавших на территории дистрикта "Галичина" и Генеральной губернии.

Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.