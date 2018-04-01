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  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота

Категория: Новости


В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота

Сегодня в Одессе широко отметили столетие украинских ВМС. Именно 29 апреля 1918 года большинство кораблей Черноморского флота, стоявших в Севастополе, подняли украинские флаги и их экипажи признали себя составной частью военно-морских сил Украинской Народной республики.

По этому случаю над Одессой, ставшей теперь главной базой украинских ВМС, пролетали вертолеты с флангами Украины, а на флагмане украинских ВМС фрегате «Гетман Сагайдачный» был торжественно поднят военно-морской флаг Украины и продемонстрирован оригинальный флаг военного министерства УНР, который хранится в украинском национальном музее в Чикаго.

Впрочем, его обещают вернуть в Украину. Правда, только после возвращения Крыма…

Также на борту флагмана состоялось торжественное гашение юбилейной почтовой марки.

Галерея

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В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота
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