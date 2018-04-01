В Одессе отметили столетие украинского военно-морского флота

Сегодня в Одессе широко отметили столетие украинских ВМС. Именно 29 апреля 1918 года большинство кораблей Черноморского флота, стоявших в Севастополе, подняли украинские флаги и их экипажи признали себя составной частью военно-морских сил Украинской Народной республики.

По этому случаю над Одессой, ставшей теперь главной базой украинских ВМС, пролетали вертолеты с флангами Украины, а на флагмане украинских ВМС фрегате «Гетман Сагайдачный» был торжественно поднят военно-морской флаг Украины и продемонстрирован оригинальный флаг военного министерства УНР, который хранится в украинском национальном музее в Чикаго.

Впрочем, его обещают вернуть в Украину. Правда, только после возвращения Крыма…

Также на борту флагмана состоялось торжественное гашение юбилейной почтовой марки.