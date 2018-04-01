Мощное взрывное устройство было обнаружено одесскими таможенниками на границе области

Как рассказал руководитель одесской таможни Александр Власов, устройство, состоящее из двух грат «Ф-1», 375 граммов пластида и запалов было обнаружено на пункте пропуска «Кучурган-Первомайское» в автомобиле «BMW» с литовскими номерами, за рулем которого сидел гражданин Украины, проживающий в Молдове.

Таким образом, он пытался вывести это взрывное устройство из Украины в Молдову.

Водитель автомобиля задержан. Расследованием занялась СБУ.

Отметим, что обычно такие взрывные устройства используются при проведении террористических актов.