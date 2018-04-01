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  • Просмотров: 92
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Бывшему вице-мэру Одессы придется предстать перед судом?

Категория: Новости


Бывшему вице-мэру Одессы придется предстать перед судом?

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в адрес вице-мэра Зинаиды Цвиринько. Об этом рассказал прокурор области Олег Жученко.

Речь идет о степени ее ответственности за трагедию, которая произошла в сентябре прошлого года в пансионате «Виктория», когда в огне погибли три несовершеннолетние девочки.

По его словам, она обвиняется в служебной халатности, повлекшей трагические последствия.

Он так же сообщил, что материалы в отношении руководителя управления ГСЧС Киевского района и инспектора районного управления ГСЧС уже находятся в суде.



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