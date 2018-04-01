«Черноморец» сохранил прописку в Премьер-лиге за несколько туров до конца чемпионата

«Черноморец» обыграл «Сталь» и поднялся с последнего места турнирной таблицы Премьер-лиги. Волевая победа «моряков» в Днепродзержинске (переименован в Каменское) со счётом 2:1 позволила им наконец-то покинуть зону прямого вылета в Первую лигу.

Гостевая встреча со «Сталью» по праву считалась для команды Константина Фролова чуть ли не главным матчем текущего сезона. Именно «Сталь» и «Черноморец» ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге за несколько туров до конца чемпионата. В случае поражения «чёрно–синие» практически теряли бы шансы зацепиться за 11-ю строчку табеля о рангах, которая даёт шанс оспорить путёвку в Первую лигу в стыковых матчах.

Волевая победа над «Сталью» позволила «Черноморцу» покинуть подвал турнирной таблицы Премьер-лиги. По итогам 29-ти туров в активе «моряков» 25 очков, тогда как «Сталь» может похвастаться лишь 23-мя пунктами. Отрыв в два очка, конечно же, не гарантирует одесситам спокойной жизни на финише чемпионата, однако теперь судьба команды находится непосредственно в руках самих «чёрно–синих».

Свой следующий матч в чемпионате «Черноморец» проведёт 5 мая дома против львовских «Карпат». Старт поединка на стадионе в парке Шевченко запланирован на 17:00.