На 2 мая одесские националисты назначили шествие по центру города

Об этом журналистам рассказали представители «Правого сектора», «Свободы» и «Национального корпуса». По их словам, шествие стартует от парка Шевченко в восемнадцать часов.

После этого националисты намерены пройти по всему центру города.

Правда, по какому именно маршруту пройдет это радикальное шествие, инициаторы не сообщили. Они пока держат это в секрете «в целях безопасности».

Напомним, что 2 мая на Куликовом поле пройдет массовая общественная интернациональная акция, в ходе которой одесситы помянут погибших во время противостояния, которое произошло в Одессе четыре года назад.

Тогда только по официальной информации погибли сорок восемь человек и несколько сотен были ранены. Большинство погибших были заживо сожжены в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов.