За одни сутки одесские правоохранители раскрыли сразу два убийства

Так, по информации пресс-службы ГУНП, накануне утром в Саратском районе было обнаружено в собственном доме тело семидесяти семи летнего мужчины с проломленной головой.

Правоохранители в ходе проведения оперативных действий уже через несколько часов задержали подозреваемого в совершении убийства. Им оказался односельчанин убитого. Предположительно, целью преступления были деньги.

Другое убийство произошло в Белгороде-Днестровском. Там после конфликта в ресторане группа иностранцев вызвала на выяснение отношений нескольких местных жителей. В ходе возникшей потасовки иностранцы применили холодное и травматическое оружие.

В результате от двух ножевых и нескольких огнестрельных ранений двадцати четырехлетний местный житель скончался в больнице.

Нападавшие с места преступления скрылись, но уже через несколько часов были задержаны на въезде в Одессу. По информации ГУНП, в операции принимали участие, помимо сотрудников уголовного розыска, также бойцы спецподразделения «Корд» и нацгвардии.