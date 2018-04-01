ЧП произошло накануне в Измаиле

По информации местных жителей, там в районе местного пляжа микроавтобус съехал прямо в Дунай.

По предварительной информации причиной ЧП стало то, что водитель, оставив своего «стального коня», не поставил его на т.н «стояночный» тормоз.

И автомобиль поехал «топиться» своим ходом.

Отметим, однако, что по мнению ряда экспертов теоретически такое возможно. Однако только при условии, что от места парковки микроавтобуса прямо к воде ведет прямая и, хотя бы, грунтовая дорога. Ведь наличие малейшего «серпантина», скорее всего, заставило бы автомобиль перевернуться. И, следовательно, прекратить движение.

Так что не исключено, что в данном случае все же не обошлось без «человеческого фактора».