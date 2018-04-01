На Среднефонтанской очередное ДТП. И снова – со смертельным исходом

Трагедия произошла накануне ночью. По информации Патрульной полиции, около трех часов ночи там автомобиль «Infiniti» сбил пешехода и врезался в стену.

В результате двадцати пятилетняя женщина-пассажир от полученных травм погибла на месте. А двадцати шести летняя женщина-водитель и мужчина-пешеход получили серьезные травмы и госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, что Среднефонтанская уже на протяжении нескольких лет является одним из самых аварийноопасных мест города.