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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На Среднефонтанской очередное ДТП. И снова – со смертельным исходом

Категория: Новости


На Среднефонтанской очередное ДТП. И снова – со смертельным исходом

Трагедия произошла накануне ночью. По информации Патрульной полиции, около трех часов ночи там автомобиль «Infiniti» сбил пешехода и врезался в стену.

В результате двадцати пятилетняя женщина-пассажир от полученных травм погибла на месте. А двадцати шести летняя женщина-водитель и мужчина-пешеход получили серьезные травмы и госпитализированы.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, что Среднефонтанская уже на протяжении нескольких лет является одним из самых аварийноопасных мест города.



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