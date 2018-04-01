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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Сразу двадцать человек отравились на свадьбе в Одесской области

Категория: Новости


Сразу двадцать человек отравились на свадьбе в Одесской области

По информации Госпродпотребслужбы, они отравились на свадьбе в Нерубайском. Из них восемнадцать госпитализированы в одесскую инфекционную больницу, а двое – в Беляевкую районную больницу.

По имеющейся информации, свадьбу отмечали в одном из местных ресторанов.

В настоящее время работа заведения приостановлена, там проводятся исследования и берутся пробы еды и напитков.

Впрочем, помимо заказанных блюд, участники торжества ели и большой торт домашнего приготовления.

Отметим, что всего на свадьбе гуляло восемьдесят четыре человека. При этом пока с симптомами отравления обратилось только двадцать.



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