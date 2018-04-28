Одесский припортовый завод снова остановил производство

Об этом в соцсетях сообщил заместитель директора предприятия Николай Щуриков. По его словам, «…сегодня принято решение остановить работу ОПЗ. Причина – уведомление от «Укртрансгаза» о нарушении компанией ВЭК условий договора о транспортировки газа на завод.

Напомним, что всего неделю назад ОПЗ приостановил производство карбамида, поскольку, по словам дирекции, его уже некуда было складировать.

Производство собирались возобновить в мае, однако, вместо этого работу предприятия пришлось полностью остановить.