Ежегодной вакцинации подлежат и одесские каштаны

Около тысячи растущих в Одессе каштанов получают ежегодную прививку от минирующей моли, так как в последние годы случаи поражения деревьев этими насекомыми участились.

Как сообщили в муниципальном департаменте информации, 26 апреля одесские озеленители начали обработку зелёных насаждений специальной вакциной.

«Для введения инъекции в сосудистую ткань дерева делается отверстие, лекарство расходится, попадая внутрь листьев, и они становятся несъедобными для минирующей моли. Вследствие данной процедуры личинка умирает», — отмечают в пресс-службе мэрии.

Добавим, что прививку проходят 999 каштанов, растущие на следующих улицах: Разумовская (чётная, нечётная стороны, от Прохоровского сквера до № 58-49), Екатерининской (от Малой Арнаутской, чётная, нечётная стороны до № 2), Генуэзская, Академика Королёва (чётная и нечётная стороны, от площади Независимости до улицы Архитекторской), Инглези (чётная и нечётная стороны, от Варненской до улицы Космонавтов), Космонавтов (чётная, нечётная стороны, от улицы Инглези до улицы Генерала Петрова), бульвар Жванецкого (от № 2 по Преображенской до № 5 по улице Софиевской), Приморский бульвар и Старая Одесса.

Работы проводятся в четыре этапа: с 26 апреля по 16 мая; с 24 мая по 16 июня; с 18 июня по 18 июля и с 22 июля 18 августа (сроки будут корректироваться в зависимости от климатических условий).

СПРАВКА. Минирующая моль является опасным вредителем. Её гусеницы питаются листьями каштанов, что приводит к уничтожению зелёного покрова деревьев и наносит существенный вред городским посадкам. Ущерб, причиняемый молью, исчисляется в Европе сотнями миллионов евро в год, что ставит вопрос целесообразности культивирования конского каштана в городах. Наносимый гусеницами вред приводит к тому, что кроны каштанов не обеспечивают деревьям достаточного накопления питательных веществ, и зимой это способствует вымерзанию.