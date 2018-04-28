Назначенный вопреки решению Одесского облсовета и. о. директора Одесского художественного музея открыл новую выставочную программу трэшовой выставкой

Назначенный губернатором Одесской области вопреки решению Одесского облсовета и. о. директора Одесского художественного музея Александр Ройтбурд открыл новую выставочную программу музея выставкой киевской художницы Влады Радко, назвав её одной их лучших современных художниц Украины.

Влада Ралко — член Национального союза художников Украины, в 2001 году получила премию Всеукраинского триеналле живописи. Выставка «Анатомия», как и следует из названия, содержит изображения человеческих тел различной степени расчленения. Художница говорит, что в качестве натуры использовала реальные анатомические модели, и называет своих персонажей «героями анатомических таблиц».

Ознакомиться с этим «трэшем, угаром и мракобесием» можно будет в Одесском храме искусства до 23 мая с вполне прогнозируемой угрозой для душевного здоровья.