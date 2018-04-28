В Польше напали на активистов, которые восстанавливали надгробия воинов УПА

В Польше в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута Подкарпатского воеводства пьяные мужчины напали на участников лагеря общества "Магурич", которое восстанавливало кладбище. Об этом сообщил украинский еженедельник в Польше "Наше слово".

Среди участников лагеря были председатель общества Шимон Моджеевский и волонтер, преподаватель Ольга Соляр. Она сообщила, что нападавшие прибыли на старое кладбище, где расположился лагерь, и угрожали участникам.

Нападающие выкрикивали "Wyp…ać na Ukrainę" ("Убирайтесь в Украину"), обвиняли участников лагеря в восстановлении могил УПА. На вызов приехала полиция. Задержаны 5 человек, все были нетрезвые.

Ранее общество приглашало помочь в восстановлении кладбища в Старой Гуте. Работы проводятся с 28 апреля и закончатся 6 мая. За четыре предыдущих года на кладбище отреставрировано более 170 крестов, осталось восстановить 50.

Общество "Магурич" уже больше тридцати лет восстанавливает украинские памятники, придорожные кресты и часовни в Польше и Украине. Они занимались реставрационными работами не только на украинских, но и польских, еврейских и немецких кладбищах в четырех странах. Однако в основном работа сосредоточилась на кладбищах южной-восточной Польше: на Бойковщине, Лемковщине и Расточье. По их подсчетам, отремонтировано более 2 тыс. надгробий на около 140 кладбищах.

Как сообщалось, в Польше в 2017 году зафиксировано 39 нападений на украинцев из-за "национальной нетерпимости".