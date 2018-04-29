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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Бурная жизнь тихого квартала

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Бурная жизнь тихого квартала

Этот квартал, что протянулся на отрезке улиц Карантинной, Троицкой и Еврейской, всегда был тихим, несмотря на то, что именно здесь располагалась когда-то и Компьютерная академия ШАГ, и Театр на Чайной (а еще раньше – сама Чайная фабрика), и Экспериментальный Центр Современного Искусства. Его «тихость» даже удивляла.

Теперь здесь забурлила жизнь: квартал сносят, что приводит к немалым неудобствам тех жителей, которые живут рядом, как говорится, впритык к месту сноса старых зданий.

Забор, запрет проезда, шум и такая пыль столбом, что люди из соседних домов иногда выходят на улицу, снимают все это на смартфоны и выкладывают в соцсетях, жалуясь на «происходящий кошмар». В самом деле, картина апокалипсическая: пустые глазницы окон, а от бывшей Чайной фабрики вообще мало что осталось. И все это рушат дальше…

В настоящее время вовсю идут демонтажные работы бывшего производственного корпуса на углу Карантинной и Троицкой. Это была пятиэтажка. Сейчас от этого корпуса остался лишь остов – оголенный, страшноватый.

Но, как говорят в Одессе, «а шо делать?!». Этот тихий квартал, ставший похожим на картину ужасов, скоро станет еще более бурным: здесь начнется строительство новых жилых домов. То есть, все самое интересное (кому как, впрочем) – еще впереди.

Напомним, согласно утвержденному еще несколько лет назад детальному плану территории и принятому еще до одобрения Генплана градостроительному обоснованию, квартал между улицами Канатной, Еврейской, Карантинной и Троицкой будет застроен новыми жилыми домами, высота которых составит от 7 до 9 этажей.

Все работы ведутся компанией «Будова», и, как значится на щите у сегодняшних завалов-развалов, окончание строительства намечено на конец 2020 года. Так что придется жителям домов, что расположены впритык к этому месту, набраться терпения еще на очень долгий период. И добавить тут больше нечего.

Кстати, напомним также, что Компьютерная академия ШАГ переехала в самый центр города – на ул. Садовую. Еще раньше съехал и Театр на Чайной – на ул. Маразлиевскую.

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Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
Бурная жизнь тихого квартала
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