Бурная жизнь тихого квартала

Этот квартал, что протянулся на отрезке улиц Карантинной, Троицкой и Еврейской, всегда был тихим, несмотря на то, что именно здесь располагалась когда-то и Компьютерная академия ШАГ, и Театр на Чайной (а еще раньше – сама Чайная фабрика), и Экспериментальный Центр Современного Искусства. Его «тихость» даже удивляла.

Теперь здесь забурлила жизнь: квартал сносят, что приводит к немалым неудобствам тех жителей, которые живут рядом, как говорится, впритык к месту сноса старых зданий.

Забор, запрет проезда, шум и такая пыль столбом, что люди из соседних домов иногда выходят на улицу, снимают все это на смартфоны и выкладывают в соцсетях, жалуясь на «происходящий кошмар». В самом деле, картина апокалипсическая: пустые глазницы окон, а от бывшей Чайной фабрики вообще мало что осталось. И все это рушат дальше…

В настоящее время вовсю идут демонтажные работы бывшего производственного корпуса на углу Карантинной и Троицкой. Это была пятиэтажка. Сейчас от этого корпуса остался лишь остов – оголенный, страшноватый.

Но, как говорят в Одессе, «а шо делать?!». Этот тихий квартал, ставший похожим на картину ужасов, скоро станет еще более бурным: здесь начнется строительство новых жилых домов. То есть, все самое интересное (кому как, впрочем) – еще впереди.

Напомним, согласно утвержденному еще несколько лет назад детальному плану территории и принятому еще до одобрения Генплана градостроительному обоснованию, квартал между улицами Канатной, Еврейской, Карантинной и Троицкой будет застроен новыми жилыми домами, высота которых составит от 7 до 9 этажей.

Все работы ведутся компанией «Будова», и, как значится на щите у сегодняшних завалов-развалов, окончание строительства намечено на конец 2020 года. Так что придется жителям домов, что расположены впритык к этому месту, набраться терпения еще на очень долгий период. И добавить тут больше нечего.

Кстати, напомним также, что Компьютерная академия ШАГ переехала в самый центр города – на ул. Садовую. Еще раньше съехал и Театр на Чайной – на ул. Маразлиевскую.