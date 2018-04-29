Как подписать декларацию с семейным врачом:

Зачем нужен семейный врач?

Со 2 апреля украинцы получили возможность заключать декларации с работниками первичной медицинской помощи – терапевтами, педиатрами и семейными врачами.

Каждый пациент сможет подписать документ с одним доктором, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам.

В его обязанности также входят профилактика заболеваний, вакцинация, выдача медицинских справок, больничных листов и рецептов на лекарства. Минздрав Украины отмечает, что в развитых странах врачи первичной помощи без госпитализации решают до 80% обращений пациентов. Если врач не может принять своего пациента (находится в отпуске или заболел), то больница должна обеспечить замену и заранее об этом проинформировать.

Начиная с 2020 года бесплатно получить помощь профильных специалистов (например, кардиолога, гастроэнтеролога или невропатолога) можно будет только в том случае, если соответствующее направление дал семейный врач, терапевт или педиатр (исключение – экстренная помощь, она всегда бесплатная).

При этом врач не может выписать направление к конкретному доктору или учреждению – указывается только его специализация, а пациент сам решает, куда обратиться.

Как оплачивается работа семейного врача?

Услуги врача первичной медпомощи полностью оплачиваются государством.

Медучреждение, в котором работает семейный врач, терапевт или педиатр, будет получать от государства в среднем по 370 грн в год за каждого пациента, заключившего с ним декларацию. Примерно половина этих денег покроет расходы на обслуживание, вторая половина – это зарплата врача и медсестры. Перечисление средств медицинским учреждениям за пациентов начнется в июле 2018 года.

Тариф за пациента варьируется в зависимости от его возраста. К примеру, за обслуживание пожилого человека (старше 65 лет) и младенца врач будет получать вдвое больше, чем за 25-летнего.

Максимальное рекомендуемое количество пациентов, которое может обслуживать один семейный врач, составляет 1800 человек, терапевт – 2000, педиатр – 900. При такой нагрузке бюджет практики составит около 740 тыс. грн в год, а суммарная зарплата врача и медсестры – около 31 тыс. грн в месяц. В 2019 году тариф планируют повысить с 370 до 450 грн в год.

Как найти врача и заполнить декларацию?

Выбрать себе врача можно в любом учреждении первичной медицинской помощи, независимо от места жительства или прописки: если пациенту потребуется первичная медпомощь в другом городе, он сможет обратиться в ближайший дежурный центр.

Конечного срока подписания договора нет. Выбрать себе врача и заключить договор можно будет в любой момент, даже при первом обращении к нему.

Процесс заполнения декларации будет занимать от 10 до 20 минут.

Как подписать декларацию с семейным врачом:

Обратитесь в Центр первичной медико-санитарной помощи, где работает семейный врач, с которым вы хотите подписать декларацию. Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если вы подписываете декларацию для ребенка до 17 лет, вам понадобится свидетельство о рождении. Медучреждение должно быть подключено к системе E-Health: в Одессе подключены все 11 ЦПМСП. Уполномоченный представитель ЦПМСП внесет ваши данные в электронную систему E-health. После этого вы получите СМС с кодом на указанный номер телефона, который вводится в систему E-health для подтверждения. Представитель ЦПМСП распечатывает образец декларации для проверки. Внимательно проверяйте свои данные. Если всё правильно – печатается еще один образец декларации. Пациент подписывает два идентичных экземпляра: один остается у вас, другой – в медучреждении. Уполномоченный представитель ЦПМСП накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и вносит ее в систему E-health.

Пройдя эту простую процедуру, вы официально задекларируете выбор своего врача. Деньги за ваше медицинское обслуживание Национальная служба здоровья Украины будет платить учреждению, в котором работает врач. Этот процесс начнется сразу, как только ЦПМСП как автономное коммунальное неприбыльное предприятие заключит договор с Национальной службой здоровья.

Декларация с врачом подписывается бессрочно и действует до момента, пока пациент не решит его сменить. Для этого достаточно просто подписать новый документ – изменения в системе происходят автоматически. Врач не имеет права отказывать в подписании деклараций, пока не наберет максимально рекомендуемое количество пациентов (от 900 до 2000 человек в зависимости от специальности).

Выбирать врача из государственной больницы необязательно – можно подписать декларацию с врачом-предпринимателем или доктором из частной клиники. Для государства никакой разницы между ними нет: обслуживание пациента всегда будет оплачиваться по стандартному тарифу (в среднем 370 грн в год). Частные клиники могут участвовать в программе, заключать декларации с пациентами и оказывать первичную медпомощь за счет госбюджета, если согласятся работать по общему тарифу.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: ‎(048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Ассистентка кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна