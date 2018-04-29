Церковный вопрос или духовная война?

Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви. Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко направил архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею официальное обращение о создании в Украине единой и независимой Православной церкви. В четверг, 19 апреля, нардепы поддержали обращение президента Порошенко о предоставлении автокефалии украинской православной церкви. «За» проголосовали 268 народных избранников. Во время рассмотрения проекта постановления в зале парламента присутствовал сам глава государства...

Основание для религиозной войны

Низкие рейтинги и тотальное недоверие общества не мешают власти надеяться на то, что после президентских выборов в 2019-м именно она продолжит управлять страной. Тем не менее, вера в собственную исключительность и непогрешимость может сыграть с политиками злую шутку. Заигравшись во всемогущих правителей, многие из руководителей и не заметили, как посягнули на святое. «В стране продолжается процесс атаки на Украинскую православную церковь», – заявил директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. «В том, что это кампания, у меня нет сомнений. Может, это работа направляется и регулируется не из одного центра, но это целенаправленная кампания со своими целями», – заявил Рудяков в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина. Активисты-радикалы захватывают храмы, оскорбляют чувства верующих, гробят имущество, фактически УПЦ лишена даже права защищаться, говорит эксперт. «Никакие аргументы не воспринимаются. Параллельно идет очень солидный процесс теоретического обоснования «почему УПЦ плоха», почему для нас лучше поместная церковь, даже при участии греко-католиков, но только не УПЦ», – подчеркнул Рудяков, добавив, что эта ситуация очень напряженная и таит в себе много угроз.

Рейдерские технологии

Между тем опыт истории учит, что религиозные конфликты приводят к очень тяжелым последствиям. Об этом сказал политический консультант Сергей Слободчук. Он сообщил, что глава непризнанного поместными православными церквями Киевского патриархата Филарет провел встречу с руководством «Правого сектора». Во время встречи обсуждали сотрудничество в сфере способствования переходов общин Украинской православной церкви в Киевский патриархат. Такие «переходы» часто становятся причиной конфликтов, и в УПЦ не раз заявляли о «рейдерских захватах» православных храмов. В Верховной Раде ждут своего часа два резонансных законопроекта (№4511 и №4128), которые одни называют «церковными», другие – «антицерковными». Против их принятия выступают верующие. В УПЦ считают, что если депутаты эти законопроекты одобрят, то это лишь узаконит «церковное рейдерство». Судя по всему, религиозное противостояние в Украине очень скоро может снова обостриться. «Понятно, что разыгрывается религиозная карта. Мы видим последние четыре года, как постоянно какие-то религиозные конфликты провоцируются. А религиозные конфликты – это, скорее, характеристика средних веков. Можно просто почитать историю и посмотреть, что происходило во время религиозных войн. И тогда станет понятно, как это можно экстраполировать на нашу ситуацию, и чего нам стоит ожидать», – сказал Слободчук. Он отметил, что при этом за идеологическими разногласиями всегда стояли и стоят политические и меркантильные интересы. Слободчук отметил, что использование религиозных лозунгов в качестве оружия, инструмента политической борьбы, неминуемо приводит к конфликтам, которые могут протекать в виде точечных столкновений или борьбы в информационном пространстве, но исторические примеры показывают, что это может быть и конфликт на уровне полномасштабной войны. «В Украине и так нестабильная обстановка, поэтому разжигание религиозной розни очень опасно», – подчеркнул эксперт. По его словам, люди, которые провоцируют подобные конфликты, прекрасно осведомлены, что православных в стране гораздо больше, чем всех остальных. «Они понимают, что если будет прямой конфликт, то выиграют все равно православные. И, действуя таким образом, они, во-первых, смуту провоцируют, во-вторых, провоцируют проигрыш всех более слабых конфессий и различных харизматических церквей», – подчеркнул Слободчук. Он также отметил, что религиозная рознь ослабляет и без того слабую страну: религиозные столкновения могут просто добить Украину. «Этим воспользуются все. Начиная с ключевых игроков – РФ и США – и заканчивая соседями, которые, в случае чего, могут предъявить территориальные претензии, мотивируя это тем, что нужно защитить соотечественников и единоверцев. Это и Румыния, и Венгрия, и Польша», – резюмировал Слободчук.

Церковь как «страна «агентов Кремля»»

Обострение противостояния в религиозной сфере крайне опасно для Украины, и без того страдающей от конфликтов, считает политический эксперт Николай Спиридонов. Он напомнил, что депутаты Рады в свое время отложили рассмотрение «антицерковных» законопроектов из-за протестов верующих (протесты проходили в виде молитвенного стояния православных у стен парламента), но с повестки дня они не сняты: «риск принятия этих законов, к сожалению, остается». К чему все это может привести? «В Конституции записано, что государство не вмешивается в дела церкви. А церковь не вмешивается в дела государства, так сказать – в дела мирские. К сожалению, нарушения есть с обеих сторон», – сказал эксперт, пояснив: например, отдельные представители церквей «пытались вмешиваться в политику в 2004 году, когда Янукович конкурировал с Ющенко. Тут есть вопросы и к представителям церкви. Но то, что делают силовые органы – очевидно, что это еще хуже. Потому что самые страшные войны в истории мира – войны религиозные. И нам, кроме всех конфликтов, которые есть в Украине, еще религиозной войны для полного «счастья» не хватало? Очень опасны эти попытки бороться с Церковью», – подчеркнул Спиридонов. По его словам, навешивание на приверженцев УПЦ ярлыков – «пособники оккупантов», «агенты Кремля» – имеет и обратную сторону. «Сколько прихожан в УПЦ? Многие миллионы. Так если у нас такое количество «агентов Кремля», то получается, у нас вообще страна «агентов Кремля», – отметил эксперт. По мнению Спиридонова, СБУ будет достаточно сложно доказать обоснованность своих обвинений в адрес УПЦ, поскольку очевидно, что «все это будет трактоваться как политические преследования, что добавит масла в огонь» и вызовет дополнительное напряжение в обществе. По словам эксперта Руслана Бортника, с учетом всех обстоятельств «действительно можно констатировать полноценную атаку, прежде всего, со стороны государства, или части элит, которые сегодня являются государственными чиновниками, войдя в государство, на Церковь». Бортник сделал прогноз: эта антицерковная тема получит развитие, точно так же, как и вся гуманитарная проблематика (язык, история) – все это «будет использоваться как инструмент разделения общества и для манипулирования общественным мнением». По мнению эксперта, это – процесс разрушения Украины, поскольку «Церковь, наряду с волонтерами – не военными, а в широком смысле слова – элемент, связующий общество». В результате разрушения связующих элементов украинское общество может оказаться фрагментированным, распасться на враждующие между собой анклавы, «искусственно разделенные абсолютно искусственными вопросами истории, церкви, языковой политики», предположил Бортник. «Вместо того чтобы президент презентовал свои достижения по миру, по внешней политике, разрешению конфликта в Донбассе, по социально-экономическому улучшению жизни в стране – вместо этого мы видим, что президент пытается построить будущую избирательную кампанию по принципу политики идентичности – это так называется. Переключить внимание общественности на религию, на язык, культурные особенности, чтобы не отвечать непосредственно избирателям, гражданам на вопросы, которые являются ключевыми в его компетенции», – заявил политолог Алексей Якубин. Саму озвученную президентом идею Якубин считает показателем политического банкротства пиара администрации президента. «Полный кризис идей. Повторение идеи поместной церкви, о которой говорил Виктор Ющенко. Мы видим ремейк на новом этапе того же самого. При отсутствии каких-то новых идей, которые бы мог выдвигать президент в пределах своей компетенции. Мне кажется, Петр Алексеевич пошел на этот шаг от отчаяния. Это попытка найти хоть какую-то тему, где администрация президента могла бы толочь воду в ступе длительное время, и где президент мог бы, как он считает, пиариться для отдельных социальных групп», – рассказал эксперт.