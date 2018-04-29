Что отыскалось в большом пруду?

Конечно, это не просто красиво, а даже завораживающе: пруды в парке Победы по вечерам превращаются в сказку благодаря цветной подсветке – целому световому шоу. Мы об этом писали, и вернулись к этой теме, потому что снова пришла пора говорить о прудах, вернее, самом большом из них в знаменитом парке.

Все дело в том, что пруд решили очистить, для этого была спущена вода, и там, на самом дне были обнаружены… Нет-нет, мы не о кладах или каких-то невероятных находках. Ничего такого там не нашли. А вот горы мусора отыскались!

Местами покрывший его дно слой ила достигает 80 см. Пруд и в самом деле давно не очищался. Мусор характерен: ил, шины, какие-то непонятные предметы (ненужные запчасти?), банки и… такое невероятное количество бутылок, что хоть выставку открывай. Более того, в одном месте была обнаружена даже … урна для мусора. Ну вот кому пришло в голову ее тащить к пруду и утопить?!..

Наши граждане, даже те, которые вроде как осуждают вандализм во всех его проявлениях, не гнушаются, тем не менее, швырнуть бутылку или что другое… куда? Даже не в кусты, а в пруд.

Напомним, четыре пруда в парке Победы разного размера представляют собой каскад, один пруд переливается в другой. То есть, это как бы единый организм, и народ просто восхищается, когда наступает тепло, и в пруд выпускают лебедей, уток и черепах. К тому же там, как известно, водятся различные породы рыб. Кто-то об этом не знает? Все знают, даже рыбок любят подкармливать. Заодно и бутылки швырять с другими ненужными штуковинами.

Что ж, остается только радоваться, что сейчас начаты работы по осушению самого большого водоема и отселению фауны на время его очистки и ремонта. Ведь пруды парка Победы – одно из любимых мест отдыха одесситов. После завершения работ планируется построить новые вольеры для лебедей.

После осушения пруда рабочие приступят к очистке дна и стен бассейна. Далее, в случае выявления повреждений дна водоема, специалисты приступят к работам по восстановлению нарушенной герметизации, мойке чаши пруда спецтехникой и покраске стен.

Ну а когда все работы по очистке и ремонту этого пруда будут завершены, его вновь наполнят водой, а после того, как вода отстоится, вся водная фауна, обитавшая там ранее, будет возвращена в водоем.

Так и хочется вопросить: нашим некоторым «культурным» согражданам можно будет и далее приступать к «процессу замусоривания пруда»?!

Стоит также напомнить, что из-за нарушения водообмена пруды парка Победы периодически цвели. В 2016 году городские власти вычистили второй и третий водоемы. Теперь вот принялись за самый большой. Помимо очистки, здесь собираются починить и фонтан. Кроме того, намечено возобновление нормального движение воды в каскаде, чтобы можно было наполнять пруды из одного источника сверху вниз. Сейчас это делают отдельно в каждом водоеме.

Работы по обновлению пруда, как сообщается официально, продлятся до 1 июня.