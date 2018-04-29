Под знаком беды

В канун тридцать второй годовщины Чернобыльской катастрофы Верховная Рада так и не сумела принять законопроект о перерасчете пенсий ликвидаторам Чернобыльской аварии и восстановлении им льгот, отобранных правительством Азарова. При рассмотрении этого законопроекта выяснилось, что правительство имеет двузначную позицию – министерство финансов категорически против, а министерство социальной политики дало добро. В результате, несмотря на просьбы сына ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС народного депутата Сергея Каплина и блокаду парламентской трибуны фракцией Радикальной партии Олега Ляшка, предложенные законопроекты были отправлены в профильный комитет на доработку. Выступая с трибуны Верховной Рады, народный депутат Наталья Королевская проинформировала, что в бытность ее министром социальной политики средний размер пенсий чернобыльцев достигал эквивалента 400 долларов США. А в настоящее время чернобыльцы имеют пенсию в среднем 140 долларов.

В то же время Владимир Гройсман заявил о выделении министерству культуры 500 миллионов гривен на развитие кинематографии. Стало быть, деньги есть, но не для чернобыльцев. Более того, выяснилось, что в дни чествования чернобыльцев планируется концерт украинских звезд эстрады, на который тоже потребуются немалые расходы. Возможно, поэтому министр финансов и был против принятия законопроекта. Как видим, наши власти исповедуют двойные стандарты. И в них нет места пенсионерам-чернобыльцам. 26 апреля к памятникам ликвидаторам Чернобыльской катастрофы народные депутаты и министры возлагают венки. Однако семьи пострадавших и умерших вследствие ликвидации аварии предпочли бы вместо цветов и концертов денежные выплаты, которые необходимы им для приобретения лекарств. Помнится, в военной академии я встречал офицеров – ликвидаторов Чернобыльской аварии и удостоенных за это орденов и медалей. Тогда они были молодые, но спустя 30 лет многих из них уже нет в живых. На этом фоне недопустимо урезать ранее предоставленные и заслуженные ими льготы и пенсии чернобыльцам. У лауреата Нобелевской премии по литературе белорусской писательницы Алексиевич есть произведение «Знак Беды», рассказывающее о Чернобыльской трагедии. А сегодня под знаком беды оказались пострадавшие от величайшей в Европе атомной катастрофы.