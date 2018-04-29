На «национал-активиста» Сергея Стерненко снова покушались! И снова неудачно!

Инцидент произошел сегодня на улице Сегедской.

Как сообщает на своей странице с соцсетях сам пострадавший, когда он вышел из дому, неизвестным в него был произведен выстрел сзади. Предположительно – из травматического пистолета. Пуля попала Стерненко в шею чуть ниже затылка.

Что, однако, не помешало самому подстреленному броситься преследовать нападавшего и, выражаясь его же словами, «догнать и повалить». В дальнейшем, «спеленать нападавшего ему помогли прохожие».

После чего задержанный был передан сотрудникам полиции, а самому Сергею Стерненко вызвали медиков.

Отметим, что, несмотря на кажущуюся простоту и понятность ситуации, следствию придется найти ответы на целый ряд весьма непростых вопросов.

Например, при помощи какого оружия на самом деле было произведено покушение.

Ведь если бы это на самом деле был травматический пистолет, то столь точный выстрел из него можно произвести максимум с пяти-шести шагов.

Но в этом случае при попадании в район затылка пострадавший не то, что не мог бы сам организовать и возглавить преследование и задержание, но вообще двигаться. И это еще в лучшем случае! Ибо такое ранение представляет реальную опасность для жизни.

Разумеется, выстрел мог бы быть произведен и с гораздо большей дистанции. Особенно, судя по следу от выстрела на шее Сергея Стерненко. Но в этом случае возникает другой вопрос - как нападавшему удалось сделать столь меткий выстрел с большого расстояния из травматического оружия, имеющего, как известно, практически нулевую прицельность.

А принимая во внимание, что все это действо произошло буквально накануне четвертой годовщины трагедии 2 мая, то возникает еще один, и вероятно, главный вопрос. А не является ли все это постановкой, имеющей целью искусственно накалить обстановку в городе и развязать руки радикальным националистам для силовых действий против своих идеологических противников под предлогом «праведной мести» за покушение на известного своими националистическими взглядами Сергея Стерненко?

Напомним, что на 2 мая националисты анонсировали марш по центральным улицам города.