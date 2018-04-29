Уникальный случай попытки нарушения государственной границы произошел накануне на территории Одесской области

По информации госпонгранслужбы Украины, сотрудники Измаильского погранотряда выловили в Дунае человека, который пытался переплыть на румынский берег на двух сцепленных пластиковых бочках. Как выяснилось, задержанный оказался гражданином Норвегии, у которого истек срок пребывания в Украине.

Согласно его собственным объяснениям, он намеревался через Румынию добраться до… Африки.

Что заставило потомка викингов выбрать столь экстравагантный способ достижения «черного континента», пока остается только догадываться.

Впрочем, принимая во внимание, что при себе у неудавшегося перебежчика были найдены сто двадцать восемь наркосодержащих таблеток и шесть гаджетов, в случае легального выезда за пределы Украины у него с таким багажом могли быть реальные проблемы.

По факту задержания составлены административные документы. Дальнейшую судьбу несостоявшегося нарушителя границы теперь решит суд.

Однако, как бы то ни было, учитывая скорость течения и температуру воды в реке, украинские пограничники, по всей вероятности, спасли нерадивому нарушителю границы жизнь. Сохранив ему таким образом, помимо всего прочего, возможность все же оказаться в Африке, добравшись туда более традиционным способом.