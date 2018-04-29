В Одессе иномарка столкнулась с… бетономешалкой

ДТП произошло накануне на улице Грушевского. По информации ГУНП, там автомобиль «Audi» на полной скорости въехал в борт бетономешалки.
Впрочем, как выяснилось, «Audi» был незадолго до этого угнан у одесситки, которую преступники перед этим еще и ограбили. И, уходя от преследования правоохранителей, злоумышленники утратили контроль над автомобилем и столкнулись с бетономешалкой.
После чего не нашли ничего лучшего, как попытаться прикинуться простыми жертвами ДТП.
Однако патрульные полицейские проявили бдительность и задержали всех троих находящихся в иномарке мужчин. Которые, к слову, оказались ранее судимы.
Проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе «угон транспортного средства», и «разбойное нападение».