 
Информация к новости
  • Просмотров: 90
  • Дата: Вчера, 14:30
Вчера, 14:30

В Одессе иномарка столкнулась с… бетономешалкой

Категория: Новости


В Одессе иномарка столкнулась с… бетономешалкой

ДТП произошло накануне на улице Грушевского. По информации ГУНП, там автомобиль «Audi» на полной скорости въехал в борт бетономешалки.

Впрочем, как выяснилось, «Audi» был незадолго до этого угнан у одесситки, которую преступники перед этим еще и ограбили. И, уходя от преследования правоохранителей, злоумышленники утратили контроль над автомобилем и столкнулись с бетономешалкой.

После чего не нашли ничего лучшего, как попытаться прикинуться простыми жертвами ДТП.

Однако патрульные полицейские проявили бдительность и задержали всех троих находящихся в иномарке мужчин. Которые, к слову, оказались ранее судимы.

Проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В том числе «угон транспортного средства», и «разбойное нападение».



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 