Масштабный пожар произошел накануне вечером в парке Горького

По информации ГСЧС, около шестнадцати тридцати поступил сигнал о возгорании в ресторане «ВДВ», который расположен недалеко от кинотеатра «Москва».

По данным пресс-службы ведомства, сразу по прибытии стало понятно, что пожар повышенной степени сложности. К тому же имелась реальная угроза переноса пожара на соседние объекты.

Однако сразу приступить к тушению не удалось. Пришлось дожидаться обесточивания парка, так как в непосредственной близости от очага возгорания находились высоковольтные линии.

После того, как они были отключены аварийной бригадой энергетиков, пожарные смогли непосредственно приступить к борьбе с огнем. Борьба с пожаром продолжалась более двух часов. В результате помещение ресторана выгорело почти полностью.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что помещение ресторана построено из дерева и легко воспламеняющихся материалов. Общая площадь возгорания составила более трехсот квадратных метров.

В борьбе с пожаром были задействованы двенадцать пожарных расчетов. К счастью, посетители и персонал ресторана успели выбежать наружу до того, как его объяло огнем, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Причины возгорания выясняются.