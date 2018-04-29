В охрану общественного порядка в канун 2 мая включился и спецназ СБУ

Сотрудники спецназа СБУ в полной амуниции задействованы как в пеших патрулях с собаками, так и в мобильных. Для этого используются специальные бронеавтомобили. При этом бойцы в полной «выкладке» и с оружием.

По информации пресс-службы ведомства, спецподразделения Службы Безопасности привлечены ввиду высокого уровня террористической угрозы и задействованы в обеспечении общественного порядка, пресечения возможных противоправных действий и террористических проявлений вплоть до 9 мая.