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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В охрану общественного порядка в канун 2 мая включился и спецназ СБУ

Категория: Новости


В охрану общественного порядка в канун 2 мая включился и спецназ СБУ

  Сотрудники спецназа СБУ в полной амуниции задействованы как в пеших патрулях с собаками, так и в мобильных. Для этого используются специальные бронеавтомобили. При этом бойцы в полной «выкладке» и с оружием.

По информации пресс-службы ведомства, спецподразделения Службы Безопасности привлечены ввиду высокого уровня террористической угрозы и задействованы в обеспечении общественного порядка, пресечения возможных противоправных действий и террористических проявлений вплоть до 9 мая.



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