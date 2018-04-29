Покушение на убийство, которого не было?

То, что совершенное накануне нападение на местного националиста Сергея Стерненко не являлось покушением на его жизнь, получило очередное наглядное подтверждение.

По информации полиции, нападавшие использовали для стрельбы переделанный для стрельбы резиновыми пулями газовый пистолет.

Однако даже та модель газового пистолета, которая конструктивно снабжена ударно- пусковым механизмом и при большом желании и трудолюбии может быть переделана в травматический, имеет на стволе специальные отверстия для отвода пороховых газов.

Поэтому при стрельбе резиновыми патронами обладает очень малой мощностью. И человек, стрелявший в бывшего главного «правосека», не мог об этом не знать.

Именно поэтому выстрел в затылок Сергею Стернеко не только не нанес ему серьезных повреждений, но и даже не заставил отказаться от активного участия в преследовании нападавшего.

В последствии полицейские подтвердили, что никакой серьезной угрозы не только жизни, но и здоровью Сергея Стерненко нет.

Тем не менее, по информации советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (покушение на убийство).

Почему нападение, изначально не способное причинить даже серьезного вреда здоровью потерпевшего, квалифицировано, как покушение на убийство, остается непонятным.