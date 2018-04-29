Массовых беспорядков в Одессе не будет?

Мероприятия 2 мая в Одессе могут обойтись без потасовок и силового противостояния.

Как мы уже сообщали, вечером националисты анонсировали марш по всему центру города. И хотя маршрут обещанного шествия организаторы держат в секрете, по информации нашего корреспондента, посещение Куликова поля в него не входит.

А ведь именно там будет проходить мероприятия памяти погибших в Доме Профсоюзов людей. Приход туда националистов почти наверняка был бы чреват новым массовым столкновениям и новыми жертвами, которых, по словам организаторов «национал-патриотического» шествия, они якобы не хотят.

Впрочем, насколько их заверения соответствуют действительности, станет понятно уже сегодня.