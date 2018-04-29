Одесские правоохранители приступили к охране общественного порядка

По периметру и территории Куликова поля, а так же Соборной площади патрулируют полицейские и нацгвардейцы. Действия правоохранителей координируются Ситуационным центром, который работает в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

На территорию Куликова поля граждане могут попасть только через установленные там фильтрационные рамки. Вход на Соборную площадь - свободный. Также в этих районах действуют ограничения движения транспорта.

Кроме того, полиция напоминает о запрете изготовления, распространения и публичного использования символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

"Уважаемые одесситы и гости города! Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и сохранять спокойствие. Помните: все меры, предпринимаемые полицией, направленные на обеспечение вашей безопасности!" - пишется в обращении.